الريال ضد مالقا.. الملكي يضرب برباعية ويتصدر الدوري الإسباني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 09:37 مساءً - حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على حساب مالقا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي انطلاقته المثالية في الليجا.

الريال ضد مالقا

ونجح ريال مدريد في فرض أفضلية واضحة على مجريات اللقاء منذ البداية، وترجم تفوقه إلى ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، عن طريق جود بيلينجهام وكيليان مبابي، بينما جاء الهدف الثاني بواسطة النيران الصديقة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة من ثلاث مباريات، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مالقا عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

الريال ضد مالقا.. بيلينجهام ومبابي يحسمان الشوط الأول

لم ينتظر ريال مدريد طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث تمكن جود بيلينجهام من هز شباك مالقا في الدقيقة 19، ليمنح أصحاب القميص الملكي أفضلية مبكرة.

وأضاف ألفونسو هيريرو الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 26، قبل أن يواصل الملكي ضغطه الهجومي ويعزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 30، وأكمل التركي أردا جولر الرباعية في الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة.

ريال مدريد يواصل العلامة الكاملة أمام مالق

دخل ريال مدريد مواجهة مالقا بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بنتيجة 2-1، ثم واصل نتائجه القوية بانتصار عريض على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، اكتفى مالقا بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين، بعدما تعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لكل فريق، بينما تلقى الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

واعتمد جوزيه مورينيو، المديرالفني لريال مدريد، على قوة هجومية كبيرة في مواجهة مالقا، بوجود براهيم دياز وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الخط الأمامي، مع مشاركة جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وإرنستو فالفيردي في وسط الملعب.

تشكيل الريال أمام مالقا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، دين هويسين، مارك كوكوريا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، إرنستو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.