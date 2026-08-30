منتخب مصر يفتتح مشوار تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنجولا.. وصدام مرتقب مع جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 07:29 مساءً -

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 بمواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، وفقًا لما كشفه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني.

وأكد إبراهيم حسن أن استاد القاهرة الدولي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية للفراعنة في التصفيات، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا في العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ولا يملك المنتخب الوطني وقتًا طويلًا لالتقاط الأنفاس، إذ يخوض ثاني مبارياته في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم 29 سبتمبر، في العاصمة جوبا، على أن تنطلق المواجهة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



مباراة ودية على أجندة الفراعنة



وكشف مدير منتخب مصر عن وجود تحركات من جانب الجهاز الفني لترتيب مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة قد تشهد الاستقرار على تفاصيل اللقاء.



3 دول تستضيف أمم أفريقيا 2027



وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة استثنائية من البطولة القارية، حيث تستضيف 3 دول المنافسات للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة يوم 19 يونيو 2027، بينما تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه.



نظام تصفيات أمم أفريقيا 2027



وتقام التصفيات على 3 فترات ضمن مواعيد المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويشارك 48 منتخبًا في التصفيات، تم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويحصل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

أما المجموعات التي تضم أحد منتخبات الدول الثلاث المستضيفة، فسيتم من خلالها تأهل منتخب إضافي إلى النهائيات، وفقًا لنظام التصفيات المعلن للبطولة.