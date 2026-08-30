بعد تكريمها في سن 83 عامًا.. آمال إسماعيل تروي كواليس لقائها بالرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 09:37 مساءً -

كشفت الدكتورة آمال إسماعيل، الحاصلة على درجة الدكتوراه في سن 83 عامًا، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تكريمها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مؤكدة أن اللقاء حمل مشاعر إنسانية خاصة بالنسبة لها.

وقالت الدكتورة آمال، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة CBC، إن حصولها على الدكتوراه في هذا العمر جاء تنفيذًا لأمر الله تعالى، موضحة أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم كانت "اقرأ"، دون أن يحدد الله سنًا معينًا للإنسان حتى يتوقف عن التعلم.

وأضافت أنها كانت تتمنى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة، معتبرة إياه بمثابة ابن لها، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة للغاية عندما التقت به خلال التكريم، خاصة مع حرصه على النزول إليها ومصافحتها والترحيب بها.

وتابعت: "الرئيس قالي نورتيني ونورتي مصر"، فردت عليه قائلة: "أنت اللي منور الدنيا بحالها"، ثم وجهت له دعوات من قلبها، متمنية أن يبارك الله له في صحته وعلمه وأسرته.

كما تحدثت الدكتورة آمال عن الدكتورة شيرين، التي ترافقها وتساعدها، مؤكدة أنها تعتبرها واحدة من أبنائها، وأن قربها منها يرجع إلى ظروفها الخاصة، مشيدة بما تقدمه لها من دعم ورعاية، وأن أبناءها جميعًا بارون بها، لافتة إلى أن علاقتها بأسرتها تمثل مصدرًا كبيرًا للسعادة في حياتها.