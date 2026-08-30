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وزارة الصحة تعلن السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة

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وزارة الصحة تعلن السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 10:37 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة على حريق محدود اندلع بالطابقين العاشر والحادي عشر، في أحد مباني مستشفى حميات إمبابة، مؤكدة عدم وجود أي مرضى في الطابقين، وقت نشوب الحريق.

 

وأكدت الوزارة، أنه تم التعامل مع الحريق بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والمترددين والعاملين بالمستشفى، موضحة أن الحصر الأولي يشير إلى وجود حالة اختناق واحدة، تم نقلها إلى المبنى المجاور بالمستشفى وحالتها مستقرة.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى استمرار متابعة الموقف ميدانيًا، والتأكد من سلامة كافة المرضى والعاملين بالمستشفى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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