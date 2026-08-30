مصطفى محمد يصل تركيا ويبعث رسالة قوية لجماهير كونياسبور.. (فيديو(

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 12:41 مساءً - وصل الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي المنتقل حديثًا إلى صفوف كونياسبور التركي، إلى مدينة كونيا فجر اليوم الأحد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وحرصت وسائل الإعلام التركية على استقبال مصطفى محمد فور وصوله، ووجهت إليه عدة أسئلة بشأن خطوته الجديدة مع كونياسبور، ليرد المهاجم المصري برسالة مقتضبة وحاسمة: «الآن لن أقول شيئًا.. سأجيب على أرض الملعب».

وأضاف مصطفى محمد: «أشعر بسعادة وارتياح كبيرين بعد الانضمام إلى نادٍ كبير، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي، وبذل كل ما في وسعي من أجل نفسي ومن أجل الفريق، وهذا هو هدفي في المرحلة المقبلة».

ومن المنتظر أن يعلن كونياسبور رسميًا التعاقد مع مصطفى محمد خلال الساعات المقبلة، بعدما توصل النادي التركي إلى اتفاق مع نانت الفرنسي بشأن ضم المهاجم المصري مقابل 750 ألف يورو تُسدد على 3 أقساط، وفقًا لما ذكرته قناة HT التركية.

ويخضع مصطفى محمد للإجراءات النهائية الخاصة بالانتقال، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي، الذي سبق له خوض تجربة ناجحة فيه بقميص جالطة سراي.

وكان مصطفى محمد، البالغ من العمر 28 عامًا، قد لعب مع جالطة سراي لمدة عام ونصف، قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي، حيث استمرت تجربته حتى قراره الرحيل عن النادي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

ويأمل المهاجم المصري في استعادة مستواه خلال تجربته الجديدة مع كونياسبور والحصول على فرصة أكبر للمشاركة بانتظام، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها مع نانت خلال التحضيرات للموسم الجديد.

وتأخر مصطفى محمد في العودة إلى تدريبات نانت، قبل أن ينخرط في تدريبات منفردة بعيدًا عن زملائه في الفريق الأول، كما خرج من حسابات النادي الفرنسي في بداية الموسم، وهو ما عزز رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ويمتد عقد مصطفى محمد مع نانت حتى 30 يونيو 2027، إلا أن اللاعب اختار خوض تحدٍ جديد في الدوري التركي، واضعًا الملعب كأفضل وسيلة للرد، بعدما أكد لوسائل الإعلام التركية: «سأجيب على أرض الملعب».