وزير النقل يتفقد القطار الكهربائي السريع: «قناة سويس جديدة على قضبان».. وتشغيل تجريبي قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 12:41 مساءً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، في المسافة من محطة السخنة حتى محطة العاصمة المركزية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجاز مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويبلغ طول الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، و15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرارًا لنقل البضائع.

وبدأت الجولة بتفقد وصلة المسار بين محطة السخنة وميناء العين السخنة بطول نحو 6 كيلومترات، والتي تستهدف ربط الميناء بالخط الأول وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى الميناء.

كما تفقد وزير النقل محطتي السخنة والعاصمة المركزية، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية ومخطط حركة الركاب من المداخل إلى صالات التذاكر والأرصفة، إلى جانب خطط الاستغلال الإداري والاستثماري للمساحات، وأعمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار تمهيدًا لفرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من طرق الاقتراب من المحطات وخدمتها لجميع اتجاهات الحركة المرورية، بما يسهل وصول المسافرين إليها.

وفي لفتة لتشجيع الكوادر الشابة، وجه كامل الوزير بمكافأة مديري محطتي السخنة والعاصمة المركزية من المهندسين الشباب، من خلال إيفادهما في بعثات تدريبية بالخارج، مع إتاحة إمكانية دراسة الماجستير في الخارج، تقديرًا لجهودهما في تنفيذ المشروع.

كما تفقد الوزير نقطة الصيانة المقامة على مساحة نحو 259 ألف متر مربع بالقرب من المحطة المركزية، إلى جانب الورشة الرئيسية للخط الأول، المقامة على مساحة 578 فدانًا، والتي ستتولى تشغيل الخطوط الثلاثة وإجراء العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات، وتخزين مختلف أنواع القطارات بسعة تصل إلى 50 قطارًا وجرارًا.

واطلع الوزير على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف سيمنز وأوراسكوم والمقاولون العرب، لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الخاصة بشبكة الكهرباء الهوائية، إلى جانب الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة المختلفة، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أحد قطاعات الخط الأول خلال الفترة المقبلة.

وتفقد الوزير عددًا من الأعمال الصناعية بالمشروع، ومنها كباري وادي حجول، و30 يونيو، والمحاجر الجديد، والخور، والأوتوستراد، إلى جانب أعمال نهو كباري شرق النيل وكوبري النيل وكباري غرب النيل.

وأشاد كامل الوزير بما تم تنفيذه بأيادٍ مصرية، مؤكدًا أن الأعمال الصناعية بالمشروع تعكس مهارة العمال والمهندسين المصريين، ومن أبرزها كوبري الخور أعلى خور وادي دجلة بطول 600 متر وارتفاع 90 مترًا وعرض 14 مترًا.

وخلال لقائه بالعاملين والمهندسين بالمشروع، نقل وزير النقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على إنجاز المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي في مصر.

«قناة سويس جديدة على قضبان»

وأكد كامل الوزير أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل «ملحمة عظيمة» لمشروع عملاق يساهم في ربط مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخط الأول يحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون بمثابة «قناة سويس جديدة على قضبان».

وأوضح أن أهمية المشروع تتجاوز قطاع النقل لتشمل الصناعة والسياحة والعمران والزراعة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، واختصار زمن الرحلات وخفض تكلفة النقل، وربط المدن الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى مراعاة التكامل بين محطات القطار الكهربائي السريع والمطارات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، لتسهيل حركة المواطنين والقادمين من الخارج إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أن الأعمال المدنية والجسور والأعمال الصناعية والإنشائية والمعمارية وأعمال السكة والبازلت والفلنكات والأعمدة والقضبان يتم تنفيذها بصناعة مصرية وبالجنيه المصري ومن موازنة الهيئة القومية للأنفاق، بينما تم استيراد القطارات وأجهزة السيطرة والتحكم من الخارج.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على توطين صناعات النقل المختلفة، بما يشمل الوحدات المتحركة ومكوناتها والأنظمة، من خلال مصانع وشركات تعمل في هذا المجال، بما يؤدي إلى زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، ويجري تنفيذ أول 3 خطوط منها بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر.

كما يتكامل الخط الأول مع عدد من وسائل النقل، من بينها القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة العاصمة المركزية، والخط السادس للمترو بمحطة أحمد عمر هاشم، وخط السكة الحديد القاهرة/أسوان بمحطة الجيزة، ومونوريل غرب النيل بمحطة أكتوبر، والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بمحطة حدائق أكتوبر، إضافة إلى الربط المخطط مع مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT ومترو الإسكندرية.