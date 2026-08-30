«وُلد ليسجل».. برشلونة يدعم حمزة عبد الكريم قبل مواجهة رايو فاليكانو غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 02:33 مساءً - حرص نادي برشلونة على دعم حمزة عبد الكريم ، مهاجم منتخب مصر، قبل المباراة التي تجمع فريقي برشلونة ضد رايو فاليكانو، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم 2026-2027.

برشلونة ضد رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني، عبر منصة «إكس»، صورة حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق، وعلق عليها بعبارة: «وُلد ليسجل»، فى إشارة إلى الإمكانيات التهديفية التي أظهرها اللاعب خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وجاء احتفاء برشلونة بالمهاجم المصري بعدما سلط النادي الضوء خلال الأيام الماضية على عدد من أهدافه ومهاراته بقميص الفريق الكتالوني، ليواصل حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل النادي منذ انضمامه إلى صفوفه.

حمزة عبد الكريم يترقب الظهور الأول في الدوري الإسباني

ويترقب عشاق الكرة المصرية ظهور حمزة عبد الكريم مع برشلونة ، فى ظل الآمال الكبيرة المعقودة على اللاعب الشاب لمواصلة تألقه وكتابة تجربة احترافية مميزة مع أحد أكبر الأندية الأوروبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو، بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، بينما يأمل حمزة عبد الكريم في مواصلة تقديم نفسه بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للحصول على فرص أكبر مع الفريق.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بحثًا عن مواصلة انطلاقته القوية في الليجا، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين من المسابقة.

ويسعى برشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في الوقت الذي يطمح فيه رايو فاليكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.