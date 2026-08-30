سيدات مصر يواصلن التألق في أفريقيا.. 3-0 أمام بوروندي وعبور مستحق إلى ربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 07:29 مساءً - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار على بوروندي بنتيجة 3-0 فى إطار ثمن نهائي بطولة أفريقيا المقامة فى كينيا.

وحقق منتخب سيدات الطائرة العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا فى هذا النسخة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس.



قائمة منتخب سيدات الطائرة فى بطولة أفريقيا



مركز المعد: دعاء محمد، دانة شوقى.

مركز 2: تقي مدحت، نور ياسين.

مركز 4: سارة أمين، مريم متولي، ندى معوض، زينة العلمي.

مركز 3: آية خالد، داليا المرشدي، ندى مرجان، مي غزال.

مركز الليبرو: ندى وليد، حبيبة زعتر، تحت قيادة المدير الفني عماد نوار .

ويسعى منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة لتحقيق اللقب فى هذه النسخة من أجل التأهل إلى الأولمبياد وبطولة العالم.