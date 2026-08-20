مدبولي يلتقي أوائل الثانوية العامة ويؤكد دعم المتفوقين وتطوير التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 04:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوائل الثانوية العامة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في إطار الاهتمام بتكريم الطلاب المتفوقين وتشجيع النماذج المتميزة في منظومة التعليم المصرية.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع تحركات حكومية لتطوير منظومة التعليم وتعزيز الاستثمار في الطلاب المتميزين، حيث شهد رئيس الوزراء أيضًا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بصورة تحقق أهدافه في دعم الابتكار ورعاية الموهوبين.

ويستهدف البروتوكول تطوير آليات استثمار موارد الصندوق والاستفادة منها في دعم المبتكرين والنوابغ، إلى جانب مساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر، بما يعزز دور الشباب المتفوق في دعم مسارات التنمية والابتكار.