مدبولي يشهد إطلاق تجربة جديدة للارتقاء بـ5 جامعات مصرية إلى تصنيف TIER1 العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 04:29 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ورفع تنافسية خريجي الجامعات المصرية.

وتبدأ التجربة بخمس جامعات هي القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، مع مشاركة الجامعات ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في تدبير التمويل.

ويستهدف النموذج رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية، وتطوير المناهج والبنية الأساسية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة، بما يساعد الجامعات المستهدفة على الارتقاء إلى مجموعة TIER1 وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس الوزراء أن التجربة تستهدف بناء جامعات مصرية قادرة على المنافسة العالمية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب تعزيز قدرة الجامعات المصرية على جذب الطلاب الدوليين والباحثين والاستثمارات المرتبطة باقتصاد المعرفة.