أسهم أوروبا تستقر

أسهم أوروبا تستقراستقرت أسهم أوروبا اليوم بسبب حالة الضبابية السائدة في الشرق الأوسط، في حين وفرت المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الموارد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بعض الدعم قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأمريكي ​لشهر يوليو.

من جانب آخر سجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، إذ تراجع 0.4 بالمائة مع ارتفاع عوائد السندات إثر موجة بيع.

كما أثارت تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك بلغ 65 مليار دولار بنهاية يوليو خيبة أمل بعض المستثمرين الذين كانوا يعولون على نمو أقوى، ما أدى إلى موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات.

وتصدرت شركة سوتيك الخسائر بانخفاض 4.4 بالمائة. وتراجع سهم شركتي نورديك سيميكوندكتور وسكاوت 24 بما يتراوح بين 2.1 بالمائة إلى 2.3 بالمائة.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 2.9 بالمائة في يوليو، من أدنى مستوى في 15 شهرًا عند 2.6 بالمائة في يونيو.