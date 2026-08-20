ضبط (9) أشخاص لاستغلال (10) أطفال في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 03:37 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 أشخاص، بينهم 3 رجال و6 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أن 8 من المتهمين لديهم معلومات جنائية، وأنهم كانوا برفقة (10) أطفال من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بصورة إلحاحية والتسول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.