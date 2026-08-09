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«الوطنية للصحافة» تكلف أحمد أيوب بمهام رئاسة تحرير «المساء» وبوابة الجمهورية بجانب «الجمهورية»

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«الوطنية للصحافة» تكلف أحمد أيوب بمهام رئاسة تحرير «المساء» وبوابة الجمهورية بجانب «الجمهورية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:05 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والمستشار محمود عمار والأساتذة ياسر صبحي وحمدي رزق وعمرو الخياط واسامة أبو باشا والدكتور سامح محروس أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الموافقة على ما يلي:-

 

أولاً : يتولى الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الباقي أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية مهام عمل الأستاذ أحمد محمد محمد سليمان، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب عمله رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية .

 

ثانياً : تصعيد الأستاذ إسماعيل المنشاوي إسماعيل (منتخب عن الاداريين) عضواً بالجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع خلفاً للأستاذ محمد فؤاد عبدالفتاح حسن لبلوغه سن المعاش، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية . 

 

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لبعض المؤسسات، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني ، وأوصت الهيئة بإستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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