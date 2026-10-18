تعرف على آخر التطورات في قضية الطفل ياسين بدمنهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 08:33 مساءً - شهدت قضية الطفل ياسين ضحية واقعة الاعتداء داخل مدرسته الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تطورات جديدة، بعدما تقدم فريق الدفاع عن أسرته بمستندات إضافية أمام النيابة العامة، تتعلق باتهامات بالإهمال موجهة إلى عدد من مسؤولي المدرسة التى يدرس بها، إلى جانب اتهامات لمديرة المدرسة بالتزوير المعنوي ومساعدة أحد المتهمين على الإفلات من العقاب.

وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين أن المستندات المقدمة تتضمن بيانات تتعلق بحضور الطفل إلى المدرسة، فضلًا عن تسجيلات كاميرات المراقبة مما قد تسهم في توضيح ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

كشوف الحضور وكاميرات المراقبة في صدارة التحقيقات

وأوضح فرغلي أن فريق الدفاع استند إلى دفتر المتابعة وكشوف حضور الطفل للرد على ما نُسب إلى مديرة المدرسة بشأن عدم حضوره في يومي الاثنين والخميس، مشيرًا إلى أن الدفاع يرى وجود تعارض يستوجب التحقيق والفحص.

وأضاف أن الاتهامات التي تقدم بها فريق الدفاع شملت المشرفين على مرحلة رياض الأطفال وعاملات النظافة ومديرة المدرسة، مؤكدًا تقديم مستندات يرى أنها تدعم طلباته القانونية، مع ترك الفصل في مدى صحتها لجهات التحقيق.

وأشار محامي الاسرة الطفل ياسين إلى أنه من المنتظر استدعاء النيابة العامة للأشخاص المشمولين بالاتهامات لسماع أقوالهم بشأن ما نُسب إليهم، فيما لا تزال هناك إجراءات منتظرة تتعلق بكاميرات المراقبة، إلى جانب عدم تحديد موعد حتى الآن لسماع شهادة إحدى الشاهدات.

استكمال الإجراءات اللازمة لاستدعاء المتهم الرابع

وفي تطور آخر، قال أيمن فرغلي محامى الطفل ياسين إلى إن فريق الدفاع ينتظر استكمال الإجراءات اللازمة لاستدعاء المتهم الرابع، الذي وصفه بأنه تاجر، للتحقيق معه بشأن اتهامه بمحاولة مساعدة المتهم الرئيسي على الإفلات من العدالة.

وأكد محامي أسرة ياسين استمرار تقديم الطلبات والمستندات القانونية إلى النيابة العامة، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات بشأن الاتهامات الجديدة، ومدى ثبوتها في ضوء الأدلة وأقوال الأطراف المعنية. يذكر أن محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد على" ص.ك" مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور لاتهامه بالاعتداء على الطفل ياسين داخل حرم المدرسة ، وذلك قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 10 سنوات من قبل محكمة الاستئناف.