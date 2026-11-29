قبل أيام أقيم حفل توزيع جوائز لمجلة GQ Middle East، وأقيم الحفل لأول مرة بالقاهرة وحضره عدد كبير من النجوم. وكان من بين الحضور يسرا، منى زكي، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد مالك، أمير المصري، تارا عماد، هدى المفتي، يسرا اللوزي، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، حمزة دياب، مروان موسى، عمرو سعد، غادة عبد الرازق، هند صبري، درة، أحمد عبد الحميد، أحمد داش، نور النبوي. كما حضرت الفنانة فيفي عبده وأسرتها كونها تم تكريمها بلقب "رجل العام"، وقالت خلال الحفل: "أنا ست قوية وبميت راجل"، وظهرت بفستان أحمر أنيق. وكان من ضمن المكرمين أحمد مالك وحارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري مصطفى شوبير. وخلال الحفل غلب اللون الأسود على الإطلالات، ظهرت أكثر من فنانة بفستان باللون الأسود، كما زين الريش فستان أكثر من فنانة. أما البدلة الرسمية كانت اختيار الفنانة يسرا والفنانة منى زكي بإطلالات أنيقة. كما لفت هشام جمال وزوجته ليلى أحمد زاهر الأنظار بارتداء ملابس تعود للنجمين عبد الحليم حافظ وشادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجوم يجتمعون في ليلة تكريم فيفي عبده بـ"رجل العام" من مجلة GQ قبل أيام أقيم حفل توزيع جوائز لمجلة GQ Middle East وأقيم الحفل لأول مرة بالقاهرة وحضره عدد كبير من النجوم.وك إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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