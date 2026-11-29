فُجع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، برحيل والدته؛ ناديا صعب، خلال الساعات الماضية، وسط رسائل التعزية والمواساة من المقربين.

من جانبه، حرص إيلي صعب جونيور على استذكار جدته الراحلة، من خلال مشاركة صورة عائلية جمعته بوالده المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وجدته الراحلة ناديا صعب، وذلك عبر خاصية القصص المصورة "ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، في لفتة عكست ارتباطه بها وحرصه على استحضار ذكراها.

وحرصت الفنانة شريهان على نعي والدة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، السيدة ناديا صعب، وذلك من خلال مشاركة صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن مواساتها له في هذا المصاب الأليم، قائلة: "إلى إيلي صعب الصديق، الأخ، الغالي والحبيب، إلى مبدعي اللبناني العالمي.. إلى الإنسان.. أشاركك ألمك في والدتك الكريمة الغالية السيدة ناديا صعب. عزائي إلى قلبك وإلى روحك، عزائي إلى حبيبتي كلودين زوجتك العظيمة، وإلى جميع أبنائك وأحفادك وأسرتك الكريمة. ليُنِر الله روحها".