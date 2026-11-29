على قد ما فكرة زيادة الوزن مخيفة للبعض، الا انه في كتير من الاشخاص بيكونوا محتاجين لزيادة الوزن وبناء كتلة عضلية، سواء لتحسين مظهرهم الجسدي او لاسباب صحية، ولكن تحقيق ده ما يقلش صعوبة عن فقدان الوزن، لان ده بيحتاج استهلاك سعرات حرارية اكتر من اللي بيحرقها الجسم خلال اليوم.

ولكن لازم تعرفي ان الافراط في الاكل او “اكل اطعمة غير صحية” مش حل للمشكلة دي، الاطعمة الصحية هتوفرلك العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الاضافية اللازمة لتحقيق زيادة وزن آمنه.

والنهاردة من خلال المقال ده هنشارك معاكم بعض الوصفات الغنية بالسعرات الحرارية والمناسبة لزيادة الوزن، بالاضافة لبعض النصايح عن ازاي تزودي السعرات الحرارية بفعالية.

ايه هي الوصفات عالية السعرات الحرارية لزيادة الوزن ؟

الوجبات عالية السعرات الحرارية المخصصة لاكتساب العضلات وزيادة الوزن، بتركز على المكونات الغنية بالعناصر الغذائية، وبتوفر مزيج متوازن من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، وده هيساعد على زيادة السعرات الحرارية، ودعم مستويات الطاقة، وتعزيز نمو العضلات، والحفاظ على الصحة العامة.

1- الافوكادو مع البيض :

الوصفة دي مثالية جدا كوجبة فطار عالية السعرات الحرارية.

الكمية تكفي فردين.

وبتحتوي على ٣٩٥ سعرة حرارية.

المكونات:

- ثمرة افوكادو.

- ٤ بيضات.

- ١/٢ معلقة صغيرة ملح.

- معلقة صغيرة ثوم بودر.

- ١/٢ معلقة صغيرة فلفل اسود.

- ٢٠٠ جرام فجل.

- ٤ شرايح توست محمص بالحبة الكاملة.

طريقة التحضير:

1- حمصي التوست باستخدام محمصة الخبز او في طاسة على النار.

2- اهرسي الافوكادو وضيفي له الفلفل الاسود.

3- في طبق تاني اخفقي البيض مع الملح والثوم البودر.

4- سخني طاسة، وضيفي لها البيض وقلبيه لحد ما يستوي.

5- اغسلي الفجل وقطعية قطع صغيرة.

6- وزعي الافوكادو المهروس على التوست المحمص، وضيفي فوقيه البيض وقطع الفجل.

2- الشوفان مع زبدة الفول السوداني والموز :

الكمية تكفي فردين.

بتحتوي على ٣٥٦ سعرة حرارية.

المكونات:

- ٣ كوبايات ماية او لبن، او مزيج بينهم.

- كوباية شوفان.

- موزة واحدة متقطعة شرايح.

- معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني.

- معلقة كبيرة من بذور الشيا.

- معلقة صغيرة قرفة.

- رشة ملح.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار اخلطي الشوفان، شرايح الموز، بذور الشيا، القرفة، الملح، وضيفي لهم الماية او اللبن حسب رغبتك، وقلبي المكونات مع بعض.

2- سيبي الخليط على نار متوسطة لعالية لمدة من ٨ - ١٠ دقايق، مع التقليب من وقت للتاني، لحد ما قوام الخليط يبقى كثيف وكريمي.

3- صبي الخليط في الطبق، وضيفي على الوش زبدة الفول السوداني، وشرايح موز ورشة من بذور الشيا.

4- لاضافة نكهة اضافية وسعرات حرارية اكتر، ضيفي شوية من اي نوع حليب نباتي زي حليب الشوفان او اللوز او مايبل سيرب.

3- سمك سلمون في الفرن مع خضروات مشوية :

الوصفة دي تعتبر واحدة من افضل الوجبات المثالية للغدا الغنية بالسعرات الحرارية، ممكن تاكليها جنب بطاطس مشوية او مكرونة او ارز.

الكمية تكفي من ٤ - ٥ افراد.

بتحتوي على ٣٧٧ سعرة حرارية.

المكونات:

- ٤ شرايح فيليه سلمون.

- قطعة من الجبنة الفيتا، متقطعة قطع كبيرة.

- كوباية طماطم متقطعة.

- حبة فلفل حلو متقطعة شرايح رفيعة.

- ١٤٠ جرام مشروم متقطع نصين.

- من ٤ - ٥ فصوص ثوم.

- من ٦ - ٧ اعواد زعتر او معلقة كبيرة زعتر مجفف.

- معلقة صغيرة سماق.

- معلقة صغيرة كمون.

- زيت زيتون.

- ملح حسب الرغبة.

- فلفل اسود حسب الرغبة.

- ليمونة كبيرة متقطعة نصين للتقديم.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية.

2- في طبق صغيرة اخلطي الزعتر والسماق والكمون.

3- هاتي صينية فرن كبيرة حطي فيها الطماطم، والفلفل الحلو، والمشروم، والثوم، ورشي فوقيهم معلقة صغيرة من خليط التوابل اللي حضرناه (واحتفظي بالباقي لتتبيل السلمون)، وضيفي الملح والفلفل والاسود، ومعلقة او معلقتين كبار من زيت الزيتون، وقلبي المكونات كويس لحد ما تتغطى كلها بالزيت، ووزعيها في الصينية في طبقة متساوية.

4- وزعي الجبنة الفيتا بين الخضروات، ورشي عليها الزعتر، ودخلي الصينية الفرن لمدة ١٠ دقايق، او لحد ما الخضرات تستوي وتبقى طرية.

5- اثناء ما الخضروات في الفرن، هاتي السلمون وجففيه كويس بمنديل مطبخ، وتبليه من الجانبين بالملح والفلفل الاسود وباقي خليط التوابل.

6- طلعي الصينية من الفرن وحطي قطع السلمون بين الخضروات والجبنة، ورشي شوية من زيت الزيتون فوق السلمون، وغطي الصينية بورق فويل، ودخليها الفرن تاني وسيبيها لمدة ١٠ دقايق كمان، او لحد ما السلمون يستوي كويس.

7- طلعي الصينية من الفرن، ورشي عصير الليمون فوق السلمون، وقدميه في الطبق مع شرايح الليمون.

4- باستا الفريدو بالفراخ كريمية :

الكمية تكفي ٤ افراد.

بتحتوي على ٩٤٩ سعرة حرارية.

المكونات:

- ٥٠٠ جرام (كوبايتين) من كريمة الطبخ.

- ٥٠ جرام (١/٢ كوباية) جبنة بارميزان مبشورة.

- ١/٢ معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

- معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

- ٥٠٠ جرام من صدور الفراخ الكبيرة او اوراك الفراخ منزوعة الجلد والعظم.

- ٣ فصوص ثوم مفرومين.

- معلقة صغيرة ثوم بودر (اختياري).

- معلقة صغيرة ملح.

- فلفل اسود حسب الرغبة.

- ٣ معالق كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

1- في طاسة على نار متوسطة لمنخفضة، ضيفي معلقة كبيرة من الزبدة وسيبيها لحد ما تدوب، واول ما الزبدة تبدأ في تكوين رغوة ضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة ٣٠ ثانية لحد ما ريحته تطلع.

2- ضيفي كريمة الطبخ وقلبي لحد ما تغلي وتبيلها بمعلقة صغيرة ملح والثوم البودر.

3- ضيفي الجبنة البارميزان وقلبيها لحد نا تدوب في الصوص، وبعدين ضيفي الفراخ المسلوقة والمتقطعة شرايح، ورشي فوقيها البقدونس.

4- سيبي الصوص مع الفراخ يغلي على نار هادية، في الوقت ده اسلقي المكرونة “الفيتوتشيني” لدرجة السوا اللي تفضليها.

5- صفي المكرونة واحتفظي بشوية من ماية السلق، ضيفي المكرونة للفراخ، ولو حسيتي ان الصوص كثيف اوي، خففية بشوبة من ماية سلق المكرونة لحد ما توصلي للقوام المطلوب. Gain Weight

ازاي الشخص النحيف يزود وزنه ؟

- زيادة السعرات الحرارية :

لزيادة الوزن بشكل تدريجي ومستقر، لازم تزودي السعرات الحرارية اليومية بمقدار من ٣٠٠ - ٥٠٠ سعرة حرارية، وممكن تحققي ده من خلال اضافة المكسرات او البذور، الجبن، الفواكه، الاطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، الافوكادو.

- كلي بروتين اكتر :

خلي الاولوية للاطعمة الغنية بالبروتين هتساعد في بناء العضلات الخالية من الدهون، والكمية المناسبة من البروتين هي ٠.٨ جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يوميا، وبالتالي بتختلف احتياجات الجسم من البروتين حسب العمر، الجنس، مستوى النشاط البدني، والتاريخ الصحي.

- كلي كربوهيدرات اكتر :

الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الاساسي للجسم، وهي جزء اساسي ومهم من النظام الغذائي المتوازن، والمتخصصين بينصحوا بالحصول على ٤٥ - ٦٥٪ من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات.

ومن الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات، الخضروات النشوية زي البطاطس والبطاطا، الحبوب الكاملة زي الشوفان, الكينوا, الارز البني، الفواكه، الفول, والعدس, والبسلة ومنتجات الصويا.

- التمارين :

من التمارين اللي ممكن تساعد على زيادة الكتلة العضلية.

- تمرين السكوات.

- تمرين Push-ups.

- تمرين Pull-ups.

- تمرين Bench press.

- تمرين Lunges.

- تمرين Overhead press. meal plan high protein

ايه هي عدد السعرات الحرارية اللي محتاجاها لزيادة الوزن ؟

بشكل عام لزيادة الوزن انتي محتاجة لاستهلاك سعرات حرارية اكتر من اللي بتحرقيها، ، عشان كده خلي هدفك اضافة من ٢٥٠ - ٥٠٠ سعرة حرارية يوميا فوق الكمية اللي محتاجاها للحفاظ على الوزن الحالي، والكمية دي من السعرات هتزود وزنك (حوالي ٠.٢٣ - ٠.٤٥ كيلو جرام) اسبوعيا.

ايه هي الاطعمة الاعلى في السعرات الحرارية ؟

- المكسرات وزبدة المكسرات.

- الافوكادو.

- الشوكولاتة الداكنة.

- الحبوب الكاملة.

- اللحوم والفراخ.

- منتجات الالبان كاملة الدسم (الزبادي, اللبن, الجبن).

- البيض.

- البطاطا والبطاطس.

ايه الوجبات اللي ممكن تحضريها لزيادة الوزن ؟

- مشروبات غنية بالبروتين (السموزي): اخلطي اللبن مع البروتين البودر، وزبدة المكسرات، والشوفان، وبعض الفواكه زي الموز او التوت.

- خبز محمص بالافوكادو والبيض: وزعي الافوكادو على الخبز المحمص وفوقيه البيض مع الجبنة وشرايح السلمون او التركي.

- طبق الفراخ والارز: اخلطي الارز البني مع الفراخ المشوية، والخضروات، والافوكادو، مع اضافة زيت الزيتون او صلصة الطحينة.

- المكرونة باللحمة المفرومة: طبق من المكرونة مع صلصة باللحمة المفرومة، مع رشة من الجبنة البارميزان، كليها مع طبق من السلطة المتبلة بزيت الزيتون.

- الكينوا: اخلطي الكينوا مع الخضروات وقلبيهم في اي صوص بيعتمد على زيت السمسم، وضيفي له البذور والمكسرات لزيادة السعرات الحرارية.

- عصيدة الشوفان بزبدة الفول السوداني والموز: حضري الشوفان باستخدام اللبن، وضيفي له شرايح الموز، ومعلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، مع رشة من بذور الشيا.