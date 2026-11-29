احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - يستعد مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية لاستكمال مشروع موسوعة توثيق كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالشرقية والعاشر من رمضان، والذي انطلق بمناسبة مرور خمسين عاماً (اليوبيل الذهبي) على تأسيس الإيبارشية.

وكانت المرحلة الأولى قد بدأت باحتفالية كبرى أُقيمت بمقر المطرانية بفاقوس، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ونيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وكذلك محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ولفيف من كهنة الإيبارشية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ضمت الفعاليات افتتاح معرض الأيقونات القبطية الذي نظّمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المطرانية؛ حيث ضمّ مجموعة مختارة من الأيقونات القبطية مع حضور عدد من فنانين اللوحات.

وألقى الأستاذ الدكتور لؤي محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، كلمة عن المرحلة الأولى لمشروع توثيق كنائس الإيبارشية الذي يقوم به المركز مع عرض صور لمراحل المشروع بالكامل والذي نتج عنه أول جزء يضم توثيقًا شاملًا لكنائس الإيبارشية وعددها ٤٦ كنيسة.

وتبدأ المرحلة الثانية بقيام مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بإعداد باقي أجزاء الموسوعة التي تضم توثيقًا كاملًا لكافة كنائس الإيبارشية معماريًا وتاريخيًا، وكذلك مقتنياتها من أيقونات ومخطوطات وأدوات معدنية وخشبية وخلافه.