مستوطنون يحرقون 30 سيارة في الضفة الغربية
أفاد تقرير فلسطيني بإحراق مستوطنين إسرائيليين، اليوم (الأحد)، 30 سيارة في موقف سيارات ببلدة صوريف قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية اليوم أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء الفلسطينيين وصلوا إلى موقع الحادث، وأخمدوا الحريق الذي اندلع إثر عملية إضرام نار متعمدة.
وأفادت الوكالة بأن لقطات من الحادث تظهر صفّاً من السيارات المتسخة بالسخام في موقف السيارات، موضحة أنه لم يُعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.
ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي والشرطة أي تعليق حتى الآن بشأن الحادث، الذي يأتي عقب سلسلة من الجرائم الإرهابية التي وقعت، أمس (السبت)، في رام الله والخليل، حسب الوكالة.
بدورها، نقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» عن مصادر محلية قولها إن «مستعمرين اقتحموا منطقة جبل قوزا في بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة، وهاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة».
وأضافت أن «مستعمرين أقدموا على زرع أدوات حادة ومسامير على الطريق الواصل بين منطقة المساكن وعصيرة الشمالية؛ ما أدى إلى إعطاب إطارات مركبات المواطنين».
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