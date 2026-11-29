الراعي يوجه رسالة لرئيس وأعضاء البرلمان الهولنديوجّه رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس مجلس النواب في مملكة هولندا توم فان كامبن، وأعضاء البرلمان الهولندي، لتصويتهم بالأغلبية ضد مشروع قرار تصنيف اليمن ضمن قوائم الإرهاب بإيعاز سعودي.

واعتبر رئيس مجلس النواب في الرسالة، هذا الموقف البرلماني يعكس رؤية حكيمة تقدّم الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والعدالة على المصالح والحسابات الضيقة، ويكسر جدار ازدواجية المعايير التي أضرت بمصداقية المواقف إزاء القوانين الدولية، وأسهمت في تأجيج الحروب والأزمات الإقليمية والدولية.

وأشارت الرسالة إلى أن رفض البرلمان الهولندي الانسياق وراء توظيف قوائم التصنيف كأداة للضغط السياسي أو غطاء لتبرير استمرار العدوان والحصار، يبعث برسالة واضحة بأن المبادئ القانونية والإنسانية ينبغي تطبيقها بإنصاف بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية.

واستعرضت الأوضاع الإنسانية التي يمر بها اليمن والشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل منذ أكثر من 12 عاماً، وما خلّفه من تداعيات إنسانية ومادية جسيمة طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية.. مشيرة إلى ما ورد في التقارير الأممية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ونزوح ملايين المواطنين، في محاولة للنيل من صمود الشعب اليمني وإرادته المستقلة.

ولفتت الرسالة إلى أنه في الوقت الذي أبدى فيه الجانب اليمني جدية وانفتاحاً تجاه مسارات السلام، عاد النظام السعودي إلى خيار التصعيد العسكري والسياسي، متراجعاً عن التزاماته المتعلقة بجهود السلام وتنفيذ خارطة الطريق، بالتوازي مع مساعيه لتسويق مشروع التصنيف أوروبياً ودولياً لتوفير غطاء لتصعيده وتشديد الحصار وإطالة أمد المعاناة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للموقف البرلماني الهولندي، موجها التحية لكل الأصوات الحرة والمواقف الداعمة للعدالة والسلام.. مؤكداً تطلع الشعب اليمني إلى سلام عادل ومشرف يحفظ السيادة والكرامة، والحرص على تعزيز قنوات التواصل البرلماني والحوار البنّاء لما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العدل في العالم.

نص الرسالة

السيد/ توم فان كامبن، رئيس مجلس النواب في مملكة هولندا المحترم

السادة/ أعضاء البرلمان الهولندي المحترمون

يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أطيب التحايا،

ويسرنا أن نوجه إليكم هذه الرسالة التي تحمل كل معاني الشكر والتقدير، على موقفكم البرلماني الذي تجلّى في تصويت مجلسكم الموقر بالأغلبية ضد مشروع قرار تصنيف اليمن ضمن قوائم الإرهاب بإيعاز سعودي.

إننا في مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ننظر إلى هذا الموقف بوصفه موقفاً حكيماً يضع المواقف الإنسانية والأخلاقية والعدالة فوق المصالح والحسابات الضيقة، ويكسر جدار سياسة ازدواجية المعايير التي طالما أضرت بمصداقية المواقف تجاه القوانين الدولية وما تسببه في تأجيج وإنتاج الأزمات في منطقتنا والعالم. فحين يرفض برلمانكم الانسياق وراء محاولات توظيف لوائح التصنيف كأداة ضغط سياسي أو غطاء لتبرير استمرار الحروب والحصار، فإنه بذلك يوجّه رسالة واضحة مفادها أن المبادئ القانونية والإنسانية يجب أن تُطبّق بإنصاف بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية.

وننتهزها فرصة لاطلاعكم على الصورة الحقيقية والواقعية لما يمر به اليمن وشعبه الصابر إذ يتعرض بلدنا منذ أكثر من 12 عاماً لعدوان عسكري وحصار شامل ومستمر يشنّه النظام السعودي، وخلّف مآسي إنسانية جسيمة طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بأرقام مهولة وغارات عدوانية تجاوزت ثلاثمائة ألف غارة جوية أسفرت تلك الغارات عن استشهاد وجرح أكثر من مليون وأربعمائة ألف جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كما فرض حصاراً مطبقاً على بلادنا أدى إلى تدهور اقتصادي وإنساني بشكل غير مسبوق ونشوء أسوأ أزمة إنسانية في اليمن بحسب تقارير الأمم المتحدة الصادرة حول ذلك، إضافة إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في محاولة لإخضاع الشعب اليمني وكسر إرادته المستقلة.

ورغم ما أبداه الجانب اليمني من جدية وانفتاح تجاه مسارات السلام، فإن النظام السعودي هو من اختار مجدداً مسار التصعيد العسكري والسياسي، متراجعاً عن التزاماته بشأن جهود السلام وتنفيذ خارطة الطريق التي سبق والتزم بها، وذلك في سياق مساعيه الحثيثة لتسويق مشروع التصنيف أوروبياً ودولياً لتوفير غطاء لتصعيده وتضييق الخناق على صنعاء وإطالة أمد العدوان الغاشم والحصار الظالم.

إننا نثمّن عالياً موقفكم البرلماني، كما نحيّي كل الأحرار والضمائر الحية في مملكة هولندا وأحرار العالم الذين يقفون إلى جانب الحق والعدالة، ويدعمون مظلومية الشعب اليمني الذي يواجه عدواناً وحصاراً متواصلاً منذ أكثر من عقد من الزمن، ونؤكد لكم ان الشعب اليمني يتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سلام عادل ومشرّف ينهي معاناته ويحفظ سيادته وكرامته.

وإذ نجدد لكم شكرنا وتقديرنا على هذا الموقف الحكيم والشجاع الذي هو محل تقدير الشعب اليمني وكل احرار العالم والذي يعكس حرصاً على عدم تقويض فرص التسوية السياسية، ختاما نجدد تطلعنا إلى تعزيز جسور التواصل البرلماني والحوار البنّاء لما فيه خير شعوبنا، ونصرة قضايا العدل والسلام في العالم.

وتقبلوا خالص التحية.

الشيخ يحيى علي الراعي

رئيس مجلس النواب

