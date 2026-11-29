احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - إلحاقًا ببياناتها السابقة بشأن حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة، انتهت النيابة العامة من إجراءات تسليم جثامين جميع المتوفين في الحادث إلى ذويهم، وعددهم 32 متوفًّى، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم.

هذا، وكان المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، قد أقر في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة. وقد ورد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، وانتهى إلى أن عينة البول تحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.