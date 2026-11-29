احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا غدا الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 وأهم ملاحظات اللجنة على هذه النتائج، واستعراض النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026وأهم الملاحظات.

كما يتناول الاجتماع مناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى استعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي وحدة الدين بوزارة المالية لمناقشة تطور حجم الدين سنوياً والإجراءات الواجب اتخاذها للسيطرة على حجم هذا الدين.

وتجتمع لجنة الخطة والموازنة بعد غد الثلاثاء، لاستعراض أهم نتائج التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2025/2026؛ وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.