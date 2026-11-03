أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب مع عزيز الشافعي في ظهور جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب خطفت أجواؤها العفوية الأنظار خلال لقائها بالشاعر والملحن عزيز الشافعي إقرأ المزيد

في ظهور جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، خطفت أجواؤها العفوية الأنظار خلال لقائها بالشاعر والملحن عزيز الشافعي، إذ احتفل الثنائي بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما الأخيرة «تباعا تباعا»، والتي استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا وتحصد ملايين المشاهدات منذ طرحها.

شارك عزيز الشافعي متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو من أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب، ظهر خلاله وهو يعزف على العود لحن الأغنية، بينما تفاعلت شيرين معه بغنائها في أجواء اتسمت بالبهجة والعفوية، في مشهد عكس حالة الانسجام الفني التي تجمعهما. ولاقى الفيديو تفاعلا من الجمهور، خاصة أنه أعاد تسليط الضوء على الأغنية التي حققت نجاحا لافتا، وأصبحت من أبرز الأعمال الغنائية المتداولة خلال عام 2026.

ويأتي احتفال شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي بعدما حققت الأغنية انتشارا واسعا على المنصات الموسيقية، متصدرة قوائم الاستماع، فيما تجاوزت مشاهداتها 153 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع «يوتيوب»، خلال أشهر قليلة من طرحها.

وعبر عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الذي حققه العمل، وعلق على الفيديو قائلا: «تباعا تباعا مع حبيبتي شيرين، وبنحتفل بتصدر غنوتنا كل المنصات خلال 2026 وبالـ 153 مليون مشاهدة على يوتيوب في شهور قليلة».

وخلال الفيديو، كشف عزيز الشافعي عن استعداد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، في خطوة ينتظرها جمهورها هناك، لتعود شيرين إلى لقاء محبيها على المسرح، بالتزامن مع النجاح الذي تحققه أغنيتها «تباعا تباعا».