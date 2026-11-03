فخامة الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الفنلندى الجهود المصرية لخفض التوتر الإقليمي والتوصل إلى توافق سياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 08:25 مساءً - تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار فخامة الرئيس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل خفض التوتر الإقليمي الراهن، والدفع بأهمية قيام كافة الأطراف بمنح الفرصة للتفاهم والحوار، وذلك بهدف التوصل إلى توافق سياسي يُنهي من الأزمة الراهنة ويجنب المنطقة المزيد من انعدام الاستقرار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس الفنلندي أعرب بدوره عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر من أجل تيسير التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة وخفض التصعيد، معربًا عن اتفاقه مع ما ذكره فخامة الرئيس من ضرورة دعم جهود الوسطاء في تهيئة المجال للتوصل لتسوية سياسية للأزمة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط والعالم تداعيات عدم الاستقرار.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشار فخامة الرئيس إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك عبر تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسرعة البدء في مرحلة إعادة إعمار القطاع، ومشددًا على أنه لا يوجد سبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة إلا بتهيئة المجال لعملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق مقررات الشرعية الدولية، وبناءً على حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل الحثيث على سرعة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. وتناول الاتصال أيضاً مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا، وأهمية مواصلة تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.