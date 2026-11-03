دنيا سمير غانم تتألق في أحدث جلسة تصوير بلمسة أواخر التسعينيات لفتت النجمة دنيا سمير غانم الأنظار بجلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية في إنستجرام.اخت إقرأ المزيد

لفتت النجمة دنيا سمير غانم الأنظار بجلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية في "إنستجرام".

اختارت دنيا سمير غانم "بليزر" طويلاً بياقة مرتفعة ولون وردي معدني براق (Metallic Pink)، تتميز خامته بتأثيرات تعكس الضوء بطريقة تمنح الإطلالة بعداً مستقبلياً ومظهراً فخماً يناسب السجادة الحمراء وأغلفة المجلات العالمية.

وجاءت النظارات الشمسية المستطيلة ذات العدسات الوردية الشفافة والإطار المرصع كقطعة مركزية تحدد هوية الإطلالة، وتكتمل اللمسة البارزة بخواتم ضخمة مرصعة بأحجار باللونين الفوشيا والبنفسجي، تضفي حيوية مضاعفة على حركة اليدين.

واعتمدت دنيا سمير غانم تسريحة الكعكة العلوية المشدودة والمصقولة لإبراز ملامح الوجه، ومنح الياقة المرتفعة مساحتها الكاملة، أما المكياج فجاء متناغماً مع تدرجات الوردي، ما حافظ على التوازن بين جرأة الأزياء والملامح الطبيعية.

يذكر أن دنيا سمير غانم طرحت مؤخرا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية ألبومها الغنائي الجديد "الدلال".

ويضم ألبوم "الدلال" 8 أغنيات هي: "الدلال، صغيرة، كرهني في الإحساس، الله يعيني، جاني، خلاويص، غير كل البنات، نصين الفولة".