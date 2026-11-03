إعلان أسماء الفائزين "بجائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب 2026" فى دورتها الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - - طلال فيصل افضل رواية وآلاء فودة أفضل ديوان شعرى وحسام العادلى جائزة الفكر الفلسفى

- شادي عبد الفتاح جائزة الفنون التشكيلية ومشروع Stabila يفوز بجائزة الابداع التكنولوجي

- سعيد سالمان وأمنية باهى يفوزان مناصفة بجائزة التمثيل المسرحى، وزياد علاء بشروع "أواني" في ريادة الأعمال



أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم (3 نوفمبر) أسماء الفائزين ب "جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب 2026" في دورتها الثانية، والتي تُمنح سنويًّا في سبعة فروع من فروع الابداع، لواحدٍ من المتنافسين على الجائزة في كل فرع من فروعها السبعة.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الاسكندرية أن قرابة 500 متسابق قد تقدموا لنيل جوائز المسابقة التى تستهدف الشباب فى فروعها السبعة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل لجان من خبراء ومتخصصين، مشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة، للتحكيم فى كل فرع، ودون أدنى تدخل أو توجيه من الجهة الإدارية..وقد عقدت لجان التحكيم المختلفة، عدة اجتماعات غير معلنة حتى تم الاستقرار على أسماء الفائزين.

وقد توجهت أعلى مشاركات المتسابقين لنيل جائزة الفنون التشكيلية، تلتها الرواية، ثم الابداع التكنولوجى، ثم ريادة الأعمال، ثم الشعر والمسرح والفكر الفلسفى والاجتماعى على التوالى. وجاءت نتائج الجائزة النهائية التى أقرتها لجان التحكيم كالتالى:

فى فرع السرد (الرواية)، فاز د. طلال فيصل عن رواية "جنون مصري قديم"، وفى فرع الشعر (شعر الفصحى) فازت آلاء فودة، عن ديوان" أبتر فرعي من شجرة العائلة". أما فى فرع الفكر الفلسفي والاجتماعي (مجال الفكر السياسي) فقد فاز حسام العادلي عن عمله"اختطاف أثينا من سرقة الذاكرة إلى صناعة الهوية المزيفة". وفى فرع الفنون التشكيلية (فن الطباعة الفنية) فاز شادي عبد الفتاح محمد عبد القادر أبو ريدة عن عمل"عوالم". أما فى فرع الابداع التكنولوجي (الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي) فقد فاز مشروع Stabila للفريق المكون من: محمد أحمد السيد عبد الغني محمود( مسئول المشروع) ومن كلِ من: منه حمدي، ويوسف حسن، شهاب أحمد، وفاطيما شتا (أعضاء المشروع).

وفى فرع المسرح (التمثيل المسرحي)، فاز(مناصفة) كل من سعيد على سالمان (أفضل ممثل)، وأمنية باهى (افضل ممثلة). أما فى الفرع السابع وهو (فرع ريادة الأعمال): فقد فاز زياد علاء جلال بسيوني عن مشروع AWANI.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه في كل فرع من فروع الجائزة، وسوف توزع الجوائز وشهادات التكريم على الفائزين في احتفالية ثقافية وفنية كبرى، يحدد موعدها لاحقًا.

ويتوجه الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بالتهنئة للفائزين، ولأعضاء لجان التحكيم على صبرهم، وجهدهم ووقتهم وخبراتهم التى لم يبخلوا بها لتخرج الجائزة بالحيدة والنزاهة المعهودة فى مكتبة الإسكندرية، كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين لما أبدوه من موهبة وجهد وإبداع في هذه المسابقة.

جدير بالذكر أن الجائزة تُمنح للمبدعين الشباب من الفئة العمرية (18 إلى 45 عامًا) في مجالات معرفية وفنية متنوعة؛ بهدف تشجيع الإبداع الأدبي والفني المصري، ودعم الطاقات الشابة المتميزة. وتأتي الجائزة انطلاقًا من رسالة مكتبة الإسكندرية في دعم المبدعين، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم بالمعرفة، وتنشيط الحركة الثقافية في المنطقة، ونقل الخبرات العلمية والثقافية إلى الأجيال الجديدة. وقد شهدت الدورة الأولى نجاحًا كبيرًا؛ إذ بلغ عدد الأعمال المقدَّمة 525 عملًا توزعت بين مختلف فروع الجائزة