ضبط (9) أشخاص لاستغلال (10) أطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال وسيدتين)، لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضُبط بصحبتهم (10) أطفال من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بإلحاح والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.