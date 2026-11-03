أخبار اليمن : قصف تحشيدات العدو في لحج والجوف

قصف تحشيدات العدو في لحج والجوف
استهدفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تحشيدات العدو السعودي في محافظتي لحج والجوف.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات العدو في منطقتي رأس العارة والمضاربة بلحج التابعة للضابط السعودي بدر الحربي بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة.
وأفاد العميد سريع بأن القوات المسلحة استهدفت أيضاً تحشيدات العدو التابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف بعدد من الصواريخ الباليستية، خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وتدمير وإحراق عدد من الآليات.
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