هيئة الدواء ترصد إعلانا مضللا لمنتج PRO CUT غير المسجل على فيس بوك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - رصدت هيئة الدواء المصرية إعلاناً ترويجياً مضللاً لمنتج PRO CUT غير المسجل لديها، نشرته صفحة «Regimy - رجيمي» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إطار جهود الهيئة الرقابية لمتابعة الإعلانات الدوائية والتصدي للترويج لمنتجات غير مسجلة.

وأوضحت الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان، أن الفحص والرصد الدوري والبلاغات الواردة أسفرت عن رصد مخالفة إعلانية تتضمن ادعاءات تسويقية مضللة بشأن منتج غير مسجل بهيئة الدواء المصرية.

مخالفة إعلانية برقم C644/26

وحددت الهيئة تفاصيل المخالفة على النحو التالي:

رمز المخالفة: C644/26.

اسم المنتج: PRO CUT.

نوع المادة الإعلانية: فيديو.

الجهة المعلنة: Regimy - رجيمي.

وسيلة النشر: Facebook.

تاريخ النشر: 6 سبتمبر 2026.

هيئة الدواء: إدراج الإعلانات بقوائم المخالفات لا يعد حكماً قضائياً

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن إدراج أي منتج أو إعلان ضمن قوائم المخالفات الإعلانية يعبر عن موقفها التنظيمي والرقابي استناداً إلى الوقائع المثبتة وقت النشر، ولا يعد حكماً قضائياً. وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة قبل استخدام أي منتج.

الخط الساخن 15301 للإبلاغ عن الإعلانات المخالفة

وناشدت الهيئة المواطنين التواصل معها عبر قنوات الاتصال الرسمية للإبلاغ عن أي مواد إعلانية مخالفة، من خلال موقع هيئة الدواء المصرية أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أو الاتصال بالخط الساخن 15301.

وشددت على أن المعلومات والبيانات الواردة من خلال هذه البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وتتمتع بالحماية الكاملة من جانب الهيئة.