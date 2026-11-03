سامح شكري يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني ومشروعات التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - استقبل النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى القاهرة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور النائب مصطفى مريزق، والنائبة منى قشطة، وميزونو كيتو السكرتير الثاني بالسفارة اليابانية.

وخلال اللقاء، رحب سامح شكري بالسفير الياباني، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال فترة عمل السفير بالقاهرة، مثمنا جهوده في دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن اعتزازه بتمثيل بلاده في مصر، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، والنجاح الذي حققه مشروع المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز نماذج التعاون المصري الياباني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال التعليم، حيث أكد سامح شكري أهمية مواصلة التعاون في مشروع المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، من خلال إعادة تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية بمجلس النواب، بما يدعم قنوات التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانين.

وفي ختام اللقاء، أعرب سامح شكري عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الياباني خلال فترة عمله بالقاهرة، والتي أسهمت في دعم العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز مجالات التعاون المشترك، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في مهامه المقبلة.