أخبار اليمن : 600 حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال أكتوبر

600 حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال أكتوبركشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت حملات الاعتقال والمداهمة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال أكتوبر الماضي، مسجلا أكثر من 600 حالة اعتقال.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات اعتقال جماعية طالت عشرات المواطنين في القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، تخللتها عمليات تحقيق ميداني واعتداء بالضرب، بعد احتجاز المعتقلين في منازل استولت عليها وحولتها إلى مراكز تحقيق مؤقتة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن غالبية المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق وتهديدهم بعدم المشاركة فيما تصفه بالفعاليات التحريضية، أو نشر كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محافظة الخليل، فرضت قوات الاحتلال حصارا على المدينة، وداهمت مئات المنازل وفتشتها وألحقت أضرارا بمحتوياتها، إلى جانب التنكيل بالسكان واستخدام بعضهم دروعا بشرية، فيما أسفرت حملة اعتقالات واسعة عن اعتقال أكثر من 120 مواطنا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وأسرى محررون، وفقا للمركز.

وفيما يتعلق باستهداف النساء والأطفال، أفاد المركز بأن عدد حالات اعتقال الأطفال القاصرين تجاوز 42 حالة خلال أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن حصيلة حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 تجاوزت ألفي حالة.