وزير التعليم يوجه بتخصيص حصه إضافية لمعالجة ضعف القراءة والكتابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، بمواصلة تنفيذ برامج علاجية شاملة للطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع تخصيص حصص إضافية داخل المدارس لمعالجة أوجه الضعف، ووضع آليات للمتابعة الدورية وقياس مدى التحسن في مستويات الطلاب، مؤكدًا أن مسؤولية إكساب الطلاب المهارات الأساسية تقع على عاتق جميع عناصر المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا بمقر ديوان عام محافظة بني سويف، مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة، ومناقشة آليات تعزيز الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي واجراءات القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية.

تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور تمثل الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين تستهدف بالأساس توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن حصول الطلاب على حقهم في تعليم حقيقي وفعال.