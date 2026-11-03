فخامة الرئيس السيسى يجدد لملك البحرين دعم مصر الكامل لأمن واستقرار المملكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:33 مساءً - تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والبحرين، حيث أكد فخامة الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات التجارية والاستثمارية. ومن جانبه، أشاد جلالة ملك البحرين بالعلاقات الراسخة والممتدة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضًا التطورات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض التوتر الإقليمي الراهن، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية وتجنب التصعيد، بما يحول دون التأثير على استقرار المنطقة. وفي هذا السياق، جدد فخامة الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، وسائر الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدًا سيادته على أن أمن الدول العربية يعد جزءًا من الأمن القومي المصري.

وتم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي القائم بين مصر والبحرين من أجل دعم مساعي الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.