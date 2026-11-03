رئيس اقتصادية القناة: إنتاج أول إطار سيارة مصرى.. ومستهدف 18 مليونا بأول دفعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - كشف الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استعداد أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة لبدء إنتاج أول إطار سيارة مصري خلال الشهر المقبل، في خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، إلى جانب استعراض الواقع والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة.

وأوضح شيخون أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 18 مليون إطار، مع خطة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 42 مليون إطار، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم حاليا 222 مصنعا عاملا، إلى جانب 187 مصنعا تحت الإنشاء.

وأضاف أن الهيئة تعاقدت مع 117 شركة خلال العام الماضي، باستثمارات تعاقدية بلغت 7.2 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح الاستثمار لا يقاس فقط بحجم التعاقدات، وإنما بقدرته على تحقيق التشغيل والتصدير والاستمرارية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 455 كيلومترا مربعا، لافتا إلى أنها نجحت، بعد 11 عاما على تأسيسها، في استقطاب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته المنطقة وتحولها إلى وجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات عالية القيمة والتكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني في المنتجات، إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة، وتنويع الأنشطة وفقا للمزايا التنافسية لكل منطقة، وإنشاء مراكز لوجستية لتخزين وتوزيع البضائع.