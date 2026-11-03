محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد العوضي عبر إنستجرام

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للفنان أحمد العوضي، فهذا العام المنافسة كبيرة بينهما في موسم رمضان 2027 "رمضان" بمسلسله "عشماوي" و"العوضي" بمسلسله "سلطان الديب". وكتب محمد رمضان عبر حسابه على Instagram: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد العوضي .. بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كثير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل وبحب فخرك بانتمائك لهم". وتابع محمد رمضان: "أنت صحيح أكبر مني سنا ولكن أنا أخذت فرصة البطولة قبلك .. يعني بالعمر أنت أخويا الكبير وبالبطولات أنا أخوك الكبير اللي بيتمنالك التوفيق ويارب مسلسلك يكسر الدنيا وبإذن الله نبقى نتفرج على حلقة منه سوا في رمضان 2027". وعلى المستوى الفني فقد بدأ محمد رمضان تصوير مسلسله "عشماوي" وشارك جمهوره بفيديو له أثناء التصوير في منطقة وسط البلد والتفاف الجمهور حوله. ويعد مسلسل "عشماوي" عودة لمحمد رمضان للمسلسلات الدرامية بعد غياب 3 سنوات، وكان آخر مسلسلاته "جعفر العمدة" نافس به في وموسم رمضان 2023.

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