الصحة تنظم زيارة ميدانية لوفد رفيع من بنك الاستثمار الأوروبي إلى «فاكسيرا» لبحث آفاق التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:33 مساءً - نظمت وزارة الصحة والسكان زيارة ميدانية لوفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» برئاسة السيدة جلسومينا فيليوتي نائبة رئيس البنك وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وبحث فرص التعاون

المستقبلي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتور شريف الفيل الرئيس التنفيذي للشركة رحب بالوفد الأوروبي مثمنًا حرص البنك على بحث آفاق جديدة للتعاون المشترك ثم قدمت قيادات «فاكسيرا» عرضًا تفصيليًا لاستعراض الإمكانات والقدرات التصنيعية للشركة أعقبه جولة ميدانية داخل خطوط الإنتاج للاطلاع على القدرات التصنيعية والإمكانات الفنية والتكنولوجية المتطورة.

وأشار إلى أن الوفد اختتم الزيارة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وبحث آليات توطيد التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية في مصر ودعم مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال.

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد جويدو كلاري رئيس مكتب القاهرة والسيد أندريا كليركي المدير القطري والسيدة فالنتينا مورجانتي من مكتب نائب الرئيس والسيدة دينا عبد المجيد مسؤولة مشروعات الإقراض بالقطاع العام والسيد إنريكو بوسنتي مسؤول الاتصال الأول كما شارك من جانب «فاكسيرا» وشركة «إيجيفاك» الدكتورة هبة علي الرئيس التنفيذي لـ«إيجيفاك» والدكتور عادل الشيخ رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بـ«فاكسيرا» والدكتورة نهى أبو زيد مدير إدارة المتابعة