منتخب مصر 2010 يستعد لتصفيات شمال أفريقيا بعد انسحاب ليبيا وتعديل نظام البطولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:05 مساءً - أعلن اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم انسحاب منتخب ليبيا مواليد 2010 من منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027، مع إجراء تعديلات على نظام البطولة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وتشهد التصفيات مشاركة منتخب مصر مواليد 2010، بقيادة المدير الفني عبد الستار صبري، إلى جانب منتخبات تونس والمغرب والجزائر، في منافسة قوية لحجز بطاقات التأهل للبطولة القارية.

وجاءت التعديلات الأخيرة عقب انسحاب المنتخب الليبي، بعدما سبق لاتحاد شمال أفريقيا إعادة إجراء القرعة إثر تراجع المغرب عن قرار عدم المشاركة وتأكيد خوض منافسات التصفيات.



مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات



يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة تونس يوم 10 نوفمبر، قبل أن يلتقي منتخب المغرب يوم 13 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة الجزائر يوم 16 نوفمبر.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات، من أجل حسم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027، ومواصلة مشوار المنتخب نحو المنافسة على اللقب القاري.