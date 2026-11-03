وزير التعليم: إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب أولوية مطلقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - في إطار زيارته لمحافظة بني سويف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة الأداء داخل المدارس، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا بمقر ديوان عام محافظة بني سويف، مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة، ومناقشة آليات تعزيز الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي واجراءات القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية.

تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور تمثل الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين تستهدف بالأساس توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن حصول الطلاب على حقهم في تعليم حقيقي وفعال.

انتظام الطلاب داخل الفصول والتزامهم بنسب الحضور المقررة

وأكد الوزير أن الانضباط المدرسي والحفاظ على انتظام الطلاب داخل الفصول والتزامهم بنسب الحضور المقررة مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على ضرورة تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية بكل حسم.

وفيما يتعلق بنظام التقييمات، أوضح السيد الوزير أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية تستهدف قياس المستوى الحقيقي للطلاب ومتابعة معدلات تقدمهم الدراسي بصورة مستمرة، فضلًا عن تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس.

إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب يمثل أولوية مطلقة

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب يمثل أولوية مطلقة للوزارة، ولا سيما لدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بانتقال أي طالب إلى المراحل التعليمية الأعلى دون إتقان المهارات الأساسية التي تمثل الركيزة الرئيسية لاستكمال مسيرته التعليمية واكتساب مهارات التفكير والتعلم.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ برامج علاجية شاملة للطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع تخصيص حصص إضافية داخل المدارس لمعالجة أوجه الضعف، ووضع آليات للمتابعة الدورية وقياس مدى التحسن في مستويات الطلاب، مؤكدًا أن مسؤولية إكساب الطلاب المهارات الأساسية تقع على عاتق جميع عناصر المنظومة التعليمية.

الوزارة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية

كما استعرض الوزير خطة الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للقضاء على الفترات المسائية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل 2027، ثم المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي 2028 ثم المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029.

وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين، أشار السيد الوزير إلى جهود الدولة في تقديم أوجه الدعم المادي والمهني للمعلمين، والارتقاء بمستواهم المعيشي والمهني، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، مشيدًا بما يبذله معلمو مصر من جهود مخلصة في أداء رسالتهم التعليمية والتنويرية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن المدرسة تلعب الدور الأساسي في بناء وعي الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والولاء.

الجولات تعكس الحرص على الوقوف المباشر على التحديات التي تواجه المنظومة

ومن جانبه، أعرب اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف، عن بالغ ترحيبه بزيارة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له، مثمنًا الجهود الميدانية التي تبذلها الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف المحافظات، ومؤكدًا أن هذه الجولات تعكس الحرص على الوقوف المباشر على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والعمل على تذليلها، بما يدعم جهود التطوير والإصلاح.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبناء بني سويف، والعمل على تلبية احتياجات المدارس وتذليل العقبات التي تواجه انتظام الدراسة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة التوسعات والمنشآت التعليمية الجديدة، بما يسهم في تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الفترات المسائية وإتاحة اليوم الدراسي الكامل للطلاب.

كما أشاد المحافظ بجهود المعلمين والقيادات التعليمية بمحافظة بني سويف، مثمنًا دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية تكثيف المتابعة الميدانية من جانب مديري الإدارات التعليمية، والتواجد المستمر داخل المدارس، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.