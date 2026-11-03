أحمد العوضي يرد على محمد رمضان ويدعوه لمشاهدة أولى حلقات مسلسله

رد الفنان أحمد العوضي على رسالة محمد رمضان ودعاه لمشاهدة أولى حلقات مسلسله "سلطان الديب" معه في عين شمس.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على Facebook ردا على رسالة محمد رمضان: "النجم محمد رمضان إحنا أخوات وحبايب ومفيش حد كبير على التاني وانت فعلا أصغر مني بسنة ونص لكن كبير في غلاوتك وأكبر في عدد الأعمال وأنا كبير بحب الناس البسطاء اللي بشكرك جدا جدا علي تقديرك ليهم في البوست لأنهم سبب وجودي أنا وإنت".

وتابع أحمد العوضي: "بتمنالك عودة قوية في مسلسلك الجديد بعد غياب 3 سنوات، وجودك السنة دي أسعدني كثيرا ويشهد الله علي كلامي حتي تشتعل روح المنافسة الشريفة في صالح اخواتنا المشاهدين وهاخد منك وعد أن كل سنة لازم تبقي موجود".

واختتم أحمد العوضي رسالته ليدعو محمد رمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل "سلطان الديب" معا: " وأدعوك أن تشاهد معي الحلقه الأولى من سلطان الديب في عين شمس بلدي وتحتفل بنجاح اخوك حبيبك".

وكان محمد رمضان وجه رسالة لأحمد العوضي قال فيها: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد العوضي .. بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كثير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل وبحب فخرك بانتمائك لهم".

وتابع محمد رمضان: "أنت صحيح أكبر مني سنا ولكن أنا أخذت فرصة البطولة قبلك .. يعني بالعمر أنت أخويا الكبير وبالبطولات أنا أخوك الكبير اللي بيتمنالك التوفيق ويارب مسلسلك يكسر الدنيا وبإذن الله نبقى نتفرج على حلقة منه سوا في رمضان 2027".