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أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول، واختار له اسم فريد.
نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من المستشفى، عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: "الحمد لله ربنا رزقنا بفريد حاتم صلاح، ربنا ينبته نباتًا حسنًا ويجعله بارًا بأمه وأبوه اللي هما إحنا، ويقوم أمه بألف ألف سلامة".
وتابع حاتم صلاح: "ادعوله ربنا يجعله من السعداء في الدارين ويبارك فيه ويرزقه الستر والصحة ويقدر مامته عليه، وادعوا لأبويا بالرحمة، هو اللي سماه فريد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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