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حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد

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  • حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد 1/4
  • حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد 2/4
  • حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد 3/4
  • حاتم صلاح يرزق بأول مولود له ويطلق عليه اسم "فريد" أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول واختار له اسم فريد.نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من إقرأ المزيد 4/4

 أعلن الفنان حاتم صلاح عن استقبال مولوده الأول، واختار له اسم فريد.

نشر حاتم صلاح صورا له مع زوجته والمولود من المستشفى، عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: "الحمد لله ربنا رزقنا بفريد حاتم صلاح، ربنا ينبته نباتًا حسنًا ويجعله بارًا بأمه وأبوه اللي هما إحنا، ويقوم أمه بألف ألف سلامة".

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وتابع حاتم صلاح: "ادعوله ربنا يجعله من السعداء في الدارين ويبارك فيه ويرزقه الستر والصحة ويقدر مامته عليه، وادعوا لأبويا بالرحمة، هو اللي سماه فريد".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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