تفاصيل زيارة الـ72 ساعة للهند.. فيديو لرئاسة الجمهورية يوثق مشاركة الرئيس السيسى بالبريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 12:45 مساءً - ويستعرض الفيديو تفاصيل زيارة الرئيس السيسى، منذ لحظة وصوله بعد ظهر الجمعة إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسئولين الهنود، إلى جانب السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، وأعضاء السفارة المصرية.

وجاءت مشاركة مصر في القمة للعام الثالث على التوالي، منذ انضمامها رسميًا إلى عضوية تجمع بريكس في يناير 2024.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، في أعمال القمة، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول بريكس، وكذلك خلال الجلسة الموسعة التي شاركت فيها الدول الأعضاء والشركاء.

كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية مع زعماء دول بريكس وكبار مسئولى المنظمات الدولية، على هامش أعمال القمة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وشركائها الدوليين.

وشهدت فعاليات اليوم الأول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقادة المشاركين في القمة لمعرض "بهارات للابتكار"، أعقبها التقاط الصورة الجماعية الرسمية، ثم المشاركة في حفل مشترك لغرس الأشجار. واختتم اليوم الأول بمأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للقادة المشاركين في القمة.

وفي اليوم الثاني للقمة، انعقدت جلسة رئيسية تحت عنوان "المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة: تشكيل مستقبل النمو العالمي الشامل"؛ واختُتمت أعمال القمة بإعلان نيودلهي.

وعاد الرئيس السيسى، بسلامة الله، إلى أرض الوطن، مساء أمس الأحد.