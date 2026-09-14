برشلونة يواصل عروضه القوية
واصل فريق برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تفوقه على مضيفه ليفانتي 4-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من "الليغا".
سجل رباعية برشلونة، تشافي إسبارت في الدقيقة الخامسة، ولامين يامال في الدقيقتين 19 و48 من ركلة جزاء، وكريم أديمي في الدقيقة 90+2، فيما أحرز هدفي ليفانتي، إيفان روميرو في الدقيقة 79، وروجر بروغيه في الدقيقة 88.
ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز 13.
وفي مباراة أخرى، تعادل ملقة مع مضيفه سلتا فيغو بهدف لمثله.
تقدم سلتا فيغو عن طريق فيران جوتجلا في الدقيقة 41، فيما عادل أدريان نينيو النتيجة لفريق ملقة في الدقيقة 83.
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