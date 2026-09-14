ياسر إبراهيم يربك حسابات المنتخب.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابته قبل مواجهة أبو قير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 08:57 مساءً - يستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على فرق الصدارة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في لقاء، بينما يدخل أبو قير للأسمدة المباراة وفي رصيده 3 نقاط من فوز و3 هزائم.

وعلى الجانب الطبي، يواصل ياسر إبراهيم برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي وتمزق بالرباط الخارجي للكاحل، حيث خضع اللاعب لأشعة جديدة لمتابعة تطورات حالته.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أنه أطلع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، على تفاصيل إصابة اللاعب والفحوصات التي أجراها، في إطار التنسيق بين الأهلي والجهاز الطبي للمنتخب.

وفي سياق متصل، أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمد الغازي.

ويتطلع أبو قير للأسمدة، بقيادة مجدي عبدالعاطي، إلى تحقيق مفاجأة أمام الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري.