بيزيرا يصدر بياناً رسمياً للاعتذار لجماهير الزمالك ويوضح أسباب رغبته في الرحيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - نشر البرازيلى خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور إنستجرام، كشف فيه تفاصيل رغبته فى الرحيل عن النادى.



بيان بيزيرا للجماهير وجاء فى البيان كالتالى:



"قضيت موسمًا رائعًا مع نادي الزمالك، وكنت أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري.

من القاهرة، أود أن أعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته، ولزملائي في الفريق فردًا فردًا، وللجهاز الفني بالكامل، ولجماهير الزمالك. أتمنى أن تقبلوا اعتذاري، وأنا مستعد تمامًا لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليّ.

في هذه اللحظة المهمة من حياتي، لا يمكنني أن أتجاهل الحب الذي أظهرته لي جماهير الزمالك، والهتافات التي كانت تردد اسمي في المدرجات. هذا الدعم ساعدني على تقديم أفضل ما لدي طوال الموسم الماضي، بمساعدة زملائي في الفريق.

وأريد أن أؤكد أن علاقتي بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا. كما أنني ممتن للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراري مع الزمالك، وللجهود التي بذلوها من أجل إبقائي مع الفريق".

اخترت الرحيل بشروط النادى



لكنني اخترت الرحيل لأنني أعتقد أن أمامي الآن فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، وهي تمثل حلمًا كبيرًا لي ولعائلتي. ولهذا السبب تمسكت برغبتي في الانتقال في هذه المرحلة من مسيرتي، بعدما قدمت كل ما لدي للزمالك طوال الموسم الماضي، وهو ما شهدته جماهير النادي، مع كامل تقديري واحترامي للنادي وجماهيره.

واليوم، وبصفتي لاعبًا في الزمالك، ومع كل التقدير والمحبة لكل من في هذا النادي، أتمنى أن تتحقق رغبتي وقراري بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقًا للشروط التي يحددها النادي.

وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنني سأنسى الدور الذي لعبته جماهير الزمالك في مسيرتي.

أتمنى أن أرحل عن نادي الزمالك مع استمرار علاقتي الطيبة بكل من في النادي، لأنني لم أتلقَ منهم سوى التقدير والاحترام والاحترافية الكبيرة.

وسيظل نادي الزمالك وجماهيره فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرتي الكروية.

وأعتذر مرة أخرى للجميع، وسأظل دائمًا أقدر نادي الزمالك وجماهيره، الذين سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبي.

مع كل الاحترام والتقدير،

خوان بيزيرا".