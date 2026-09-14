عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة.. 21 لاعبًا في مهمة استعادة الانتصارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة 21 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي، ياسين مرعي، أشرف داري، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، سفيان بن جديدة، منصف بقرار، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

ويخوض الأهلي مواجهة أبوقير للأسمدة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة الدوري بتحقيق 3 انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ثم تغلب على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحقق الفوز على سموحة بهدف نظيف.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات أمام أبوقير للأسمدة.