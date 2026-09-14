الزمالك يفتح باب حجز التذاكر الموسمية ويستعد لحل أزمة المستحقات بعوائد صفقة بيزيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 07:41 مساءً - أتاح نادي الزمالك رسمياً لجماهيره الوفية التي تحرص على مؤازرة الفريق في الموسم الجديد، إمكانية حجز التذاكر الموسمية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالنادي، وذلك لحضور جميع المباريات التي خاضها أو سيخوضها الفريق على ملعبه في مختلف البطولات، والتي تشمل بطولة الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، إضافة إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يتيح التطبيق التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بأسعار التذاكر وخطوات الحجز بشكل كامل.

وعلى صعيد آخر، استقر مسؤولو نادي الزمالك على تخصيص العائدات المالية المتوقعة من بيع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، وانتقاله إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، من أجل تغطية وسداد عدد من الالتزامات المالية الملحة داخل النادي؛ وتضع الإدارة على رأس أولوياتها صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول، لاسيما بعد المهلة التي منحها اللاعبون لإدارة القلعة البيضاء والتي تنتهي في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، في ظل المساعي المستمرة للإدارة لتوفير السيولة النقدية المطلوبة واحتواء الأزمة المالية.