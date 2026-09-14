بايرن يحبط إعلان رسمي الموسم في البوندسليغا

بايرن يحبط مفاجأة الموسم في البوندسليغاانتزع بايرن ميونخ فوزاً ثميناً من أرض مضيفه إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (البوندسليغا) بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، الأحد.

سجل هدفي البايرن كل من لينارت كارل وهاري كين في الدقيقتين 26 و72، فيما أحرز كوريس كراتينماخر الهدف الوحيد لإلفيرسبيرغ في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، تقدم بايرن ميونخ إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن أوغسبورغ الثالث، فيما توقف رصيد إلفيرسبيرغ عند 6 نقاط ليتراجع إلى المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، فاز لايبزيغ على هامبورغ بخماسية دون رد سجلها كل من تيديام جوميس، وأنطونيو نوسا، وويلي أوريان، وكريستوفر نكونكو، ورومولو كاردوسو في الدقائق 17، و28، و72، و74، و77.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما ظل هامبورغ في المركز الثامن عشر والأخير بلا رصيد من النقاط.

يشار إلى أن فرايبورغ يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.