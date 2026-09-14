مصر على عرش الكاراتيه الأفريقي.. الفراعنة يحصدون 50 ميدالية ويكتسحون القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - واصل الكاراتيه المصري تألقه على الساحة القارية، بعدما أنهى المنتخب الوطني منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين، التي استضافتها الجزائر، متربعًا على صدارة الترتيب العام، عقب حصد 50 ميدالية متنوعة.

ونجحت مصر في اعتلاء قمة أفريقيا بفارق 9 ميداليات عن المنتخب الجزائري صاحب المركز الثاني، في إنجاز جديد يؤكد ريادة الكاراتيه المصري على مستوى القارة.

وجاءت حصيلة المنتخب الوطني خلال البطولة بواقع 30 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و12 ميدالية برونزية، ليحقق أبطال مصر إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية والكاراتيه بشكل خاص.

وشهدت منافسات الفرق الجماعية في اليوم الختامي مواصلة المنتخبات المصرية تألقها، بعدما نجح أبطال وبطلات الكاتا والكوميتيه في حصد المزيد من الميداليات الذهبية، في أداء عكس قوة وتماسك المنتخبات الوطنية، إلى جانب التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية، وروح الإصرار والعزيمة التي تميز أبطال الفراعنة في مختلف المحافل القارية.

ومن جانبه، وجه محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الشكر إلى جميع الأجهزة الفنية واللاعبين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت طوال منافسات البطولة وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، الذي يضاف إلى رصيد لاعبي الكاراتيه ومجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد يهدي هذا الإنجاز الكبير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا لما تحظى به الرياضة المصرية وأبطالها من دعم ومساندة، وهو ما يمثل دافعًا مستمرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية والقارية.

كما تقدم الاتحاد المصري للكاراتيه بخالص التهنئة إلى الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، وإلى جماهير الرياضة المصرية، وأسرة الكاراتيه بالكامل، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

واختتم الدهراوي تصريحاته بالتأكيد على أن حصد 50 ميدالية متنوعة في بطولة أفريقيا يمثل حصادًا استثنائيًا يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكاراتيه المصري، ويؤكد استمرار مصر في فرض هيمنتها على عرش الكاراتيه الأفريقي.