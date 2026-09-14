أسعار الذهب تواصل التراجع
تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعدما تعززت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة هذا الأسبوع عقب صدور بيانات للتضخم وصعود أسعار النفط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 4308.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4348.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.9 في المئة إلى 63.22 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4 في المئة إلى 1770.82 دولار، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1280.97 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تواصل التراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.