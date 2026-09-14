أسعار الذهب تواصل التراجع

أسعار الذهب تواصل التراجعتراجعت أسعار الذهب ‌اليوم، بعدما تعززت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الفائدة هذا الأسبوع عقب صدور بيانات للتضخم وصعود أسعار النفط.

وانخفض الذهب في ‌المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 4308.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة. ‌كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4348.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.9 في المئة إلى 63.22 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4 في المئة إلى 1770.82 دولار، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1280.97 دولار.