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محمد الغازي حكماً لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز

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محمد الغازي حكماً لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 07:41 مساءً - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم الدولي محمد الغازي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويخوض الأهلي اللقاء تحتقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات بعد تحقيق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في لقاء وحيد، حيث يسعى الفريق لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على فرق الصدارة.

 

على الجانب الآخر، يدخل فريق أبو قير للأسمدة — الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة — المباراة تحت قيادة مدربه مجدي عبد العاطي، بهدف تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تعين الفريق في مشواره بالمسابقة. ويحتل أبو قير المركز برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، إثر فوز وحيد وتلقي 3 هزائم، أملاً في تحقيق مفاجأة تمنحه دفعة معنوية كبيرة خلال الجولات المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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